ميرنا وليد - بيروت - ضجة كبيرة أثارها الفنان السعودي ​محمد عبده​ خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد مشاركته في سهرة فنية افتراضية بالتعاون مع وزارة الثقافة في حفل مباشر عبر منصة الوزارة على حسابها الخاص.

وفاق عدد المشاهدين الـ 151 ألف شخص محطما عبده بذلك رقم المغنية العالمية ​تايلور سويفت​ في عدد مشاهدات كرقم عالمي.

وقدم عبده خلال الحفل، مجموعة من أغنياته، وأجاب على سؤال بشأن أكثر ما يحزنه في ظل أزمة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد حول العالم وفي المملكة وقال:"أكثر ما يحزنني في هذه الفترة أن الإنسان ما يقدر يروح لصاحب توفى، يعزي، أو يقف على قبره، هذه الأشياء تحز في نفسي كثير جداً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يحطم الرقم القياسي لـ تايلور سويفت-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.