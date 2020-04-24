محمد رمضان يستذكر لحظات بكائه متأثراً بإشادة عمر الشريف

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الممثل المصري ​محمد رمضان​ اشادة الممثل العالمي الراحل ​عمر الشريف​، وذلك في برنامج تلفزيوني عام 2007.

وذكر عمر الشريف أنه بعد ان مثل مع محمد رمضان شعر أنه قابل شخص سيكون أفضل ممثل في مصر، وقال عن محمد ممكن يكون أحسن مني بكتير".

كلام عمر الشريف أثر كثيراً بمحمد الذي بكى .

كما أردف النجم العالمي أنه يعتبر أن محمد رمضان هو من سيأخذ مكانه في عالم التمثيل بعد وفاته.

وتعليقاً على الفيديو الذي نشره كتب محمد تعليقاً:" إشادة العالمي عمر الشريف ٢٠٠٧ كان عمري ١٩ سنة روحت ماسبيرو يومها بأتوبيس هيئة النقل العام وكنت استغرب رؤيتك لمستقبلي وإيمانك بموهبتي أستاذي الغالي أهديك كل نجاح حققته وسوف أحققه ان شاء الله ، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته بحق هذه الليلة المباركة، رمضان كريم.



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