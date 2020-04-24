ريهام سعيد ترفع قضية على سما المصري وتتهمها بالتحريض على الفسق والفجور

كتب امير فتحي في الجمعة 24 أبريل 2020 09:56 صباحاً - تقدمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، أمس الخميس، ببلاغ إلى النائب العام، ضد مواطنتها الفنانة سما المصري، متهمة إياها باستخدام حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على “الفسق والفجور”.

وقال شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد، في تصريحات لـموقع “مصراوي”، أن المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب، مؤكدًا أنه سبق وتقدم هو وموكلته (ريهام سعيد)، بعدة بلاغات ضد سما المصري، بعد ما تطاولت عليها.

وطالب محامي الإعلامية الجهات المسؤولة بسرعة التحقيق في الأمر مع إحالة سما المصري إلى المحاكمة العاجلة، فضلاً عن تحديد جلسات عاجلة للقضايا ضدها والتي باشرت بها النيابة العامة تحقيقاتها”.

كما كشف المحامي عن تقديمه للجهات المختصة، أسطوانة تحتوي على عدد من الفيديوهات والصور لسما المصري، مؤكدا أن سما المصري تتعمد لفت الأنظار، وهو ما تثبته الصور والفيديوهات التي قدمها مع البلاغ.

وعلقت ريهام سعيد على خبر تقدمها ببلاغ ضد سما المصري بالقول: “يا رب أنت العدل . انك علي كل شيء قدير”.