احتفالا برمضان.. محمد صلاح يزين منزله!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 أبريل 2020 09:56 صباحاً - شارك نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من أجواء احتفاله بشهر رمضان المبارك. فقد نشر محمد صلاح صورة له عبر حسابه على انستغرام ظهر فيها وهو يعلق زينة رمضان داخل منزله. يذكر ان محمد صلاح شارك في 26 مباراة هذا الموسم مع ليفربول في بطولة الدوري الانكليزي، فضلاً عن 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومشاركتين في كأس العالم للأندية، وواحدة بالسوبر الأوروبي، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

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