بإطلالة لافتة.. وفاء الكيلاتي تهنىء متابعيها برمضان!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 أبريل 2020 09:56 صباحاً - حرصت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على تهنئة جمورها ومتابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ونشرت وفاء الكيلاني صورة لها بإطلالة لافتة وأنيقة وهي تمسك التلفون وعلقت كاتبة: “رمضان كريم على الجميع كل سنة وكلنا طيبين ”. ”. يذكر أن آخر ما قدمته وفاء الكيلاني الإعلامية، برنامج “تخاريف”، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، واستضافت خلاله عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

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