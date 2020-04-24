كورونا يحرم 250 ألف شخص من حضور “مارسياك لموسيقى الجاز”

متابعة بتجــــــــــرد: ألغيت النسخة الثالثة والأربعون من مهرجان الجاز في مارسياك، وهو من أبرز مهرجانات هذا النوع من الموسيقى في العالم، بسبب جائحة كوفيد-19، على ما أعلن مديره مساء الأربعاء.
وكان من المقرر إقامة المهرجان في الفترة الممتدة من 24 يوليو إلى 15 أغسطس في مارسياك، وهي منطقة صغيرة في مقاطعة جيرس (جنوب غرب فرنسا) التي تعتبر واحدة من عواصم الجاز العالمية خلال الصيف.
وأوضح المدير جان لوي غيومون “أمامنا الكثير من العقبات. ستمنع الحدود المغلقة في منطقة شينغن استضافة العديد من الفنانين وتلقي المعدات الأساسية لتنظيم الحفلات الموسيقية”، إضافة إلى مشكلات لوجستية أخرى معرباً عن حزنه “الشديد” لهذا القرار.
ويستقبل المهرجان 250 ألف زائر تقريباً كل صيف.
وقال مدير المهرجان “قبل كل شيء، نولي الأهمية الكبرى لصحة الجميع وسلامتهم”.
ويضاف هذا الإلغاء إلى القائمة الطويلة من المهرجانات الشهيرة التي علقت إقامتها هذا الصيف في فرنسا بسبب فيروس كورونا مثل بايون وأفينيون.
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