بليك لايفلي: زوجي مصباح أخضر

متابعة بتجــــــــرد: أكدت النجمة الأمريكية بليك لايفلي، أنها تشعر بالشفقة تجاه زوجها الممثل ريان رينولدز، لأنه يتعامل مع 4 نساء في البيت: هي وبناتها الثلاث.

وقالت: إن زوجها كان بمثابة المصباح الأخضر في حياتها، منوهة بأنها التقته للمرة الأولى أثناء تصويرهما في فيلم يحمل الاسم نفسه في 2010، ومن اللحظة الأولى أُعجبت بشخصيته، وتمنت أن ترتبط به.

وأضافت أنهما ارتبطا بقصة حب استمرت عامين تُوجت بالزواج في سبتمبر 2012، وما زال الحب بينهما قائماً يزيد توهجاً مع الأيام وخاصة بعد إنجابها بناتها الثلاث.

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وأشارت لايفلي (32 سنة) إلى أنها كانت تحلم دائماً بتكوين أسرة كبيرة العدد، وتتمنى أن تنجب المزيد من الأطفال وأن تستطيع تربيتهم في أجواء هادئة متحابة.

وكشفت النجمة الأمريكية عن أنها تهوى الطهي وتعشق الوقوف في المطبخ وإعداد الطعام لزوجها وبناتها الثلاث، وتجد في ذلك متعة كبيرة، ولذلك استثمرت فترة الحجر الصحي في ممارسة هوايتها وابتكار العديد من الوصفات.

وذكرت لايفلي أنها تهوى أيضاً الديكور المنزلي وتحرص على أن تعيد ترتيب أثاث البيت من فترة لأخرى حتى لا تشعر بالملل، وتضع لمسة تجديد في كل ركن من أركان البيت بالمشاركة مع بناتها وزوجها.