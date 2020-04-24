كيت أبتون: التنمر دمر حياتي

متابعة بتجــــــــــرد: دعت الممثلة والعارضة الأمريكية كيت أبتون، إلى مواجهة التنمر الإلكتروني على السوشيال ميديا الذي كاد يدمر حياتها، لافتة إلى أنها “تعبت منه”، على حد قولها.

وقالت إبتون: “إن السخرية أصبحت هي السائدة في مواقع التوصل الاجتماعي، وهناك من يتصيدون أي تصريح أو سلوك لينسج منه قصة للشهرة أو لمجرد ملء الفراغ، بسبب أو دون سبب”.

وأوضحت أنها عانت من ذلك عندما ذكرت أن إيمانها بالله مهم في حياتها، وبدلاً من تشجيعها، انهالت عليها التعليقات الساخرة من البعض، لافتة إلى أنها تأثرت بذلك، ولكن تشجيع أسرتها ساعدها على تخطي تلك المحنة وعدم الالتفات إلى الحملات التي تستهدف تشويهها.

وأشارت أبتون (27 سنة)، إلى أن حياتها تغيرت كلياً بعد إنجابها ابنتها جينيفييف في نوفمبر 2018، وأصبحت تشعر أن هناك من يترقبها ويحبها ويعتمد عليها، ما أكسبها إحساساً بالمسؤولية تجاهها وزوجها لاعب البيسبول الأمريكي جاستن فيرلاندر.

وأكدت أنها تعتزم أن تجعل من ابنتها صديقة لها بعد أن تكبر قليلاً، وأن تنشئها على الاعتماد على نفسها، وتوفير حياة هادئة لها، مع الحفاظ على خصوصياتها وإبعادها قدر الإمكان عن الأضواء، لتنعم بحياة طبيعية، وتعيش سنها مع زميلاتها، وتحميها من التنمر والتحرش الإلكتروني.