“ستار وورز” من السينما إلى الدراما والأدوار النسائية تتفوق

متابعة بتجــــــــــرد: يجري الإعداد لمسلسل تلفزيوني جديد يدور حول “ستار وورز” – “حرب النجوم” يولي أدواراً أكبر للنساء لعرضه على منصة “ديزني +” للبث التدفقي، وفق ما أكدت وسائل إعلام متخصصة عدة الأربعاء.

وذكر موقع “ديدلاين هوليوود”، أن “ستار وورز” الجديد سيكون “مسلسل إثارة مع بعض الفنون القتالية، وسيركز على النساء مع أحداث تدور ضمن تسلسل زمني مختلف عن ذاك المعتاد في لأفلام ستار وورز”.

وسيصور المسلسل وهو من إخراج ليزلي هيدلاند بتقنية الحركة الحية، كما ذكرت مجلة «ذي هوليوود ريبورتر».

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وتعتبر هذه أحدث محاولة لـ”ديزني” لتجسيد هذه السلسلة من أفلام الخيال العلمي على الشاشة الصغيرة بعد النجاح الباهر لـ”ذي ماندالوريان” الذي أدخلت فيه شخصية “بايبي يودا”، كما أطلق عليه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ عرض “ذس ماندالوريان” في الخريف الماضي تزامناً مع إطلاق منصة “ديزني +” وقد نال إعجاب النقاد ومتابعي السلسلة على حد سواء.

إلا أن المبادرات الهادفة إلى زيادة الشخصيات النسائية والأقليات في “ستار وورز” أدت إلى انقسام آراء محبيها، كما تعرضت بعض الممثلات المشاركات في الأدوار الأساسية لإساءات لفظية عنصرية وجنسية.