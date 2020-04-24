بعد أزمة “البوستر”.. ريهام حجاج لـ”جمهورها”: حققتم أقوى دعاية لمسلسل “لما كنا صغيرين”

متابعة بتجــــــــــرد: وجهت الفنانة المصرية ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، رسالة لجمهورها بشأن ما أثير من ضجة حول البوستر الدعائي لمسلسلها الرمضاني “لما كنا صغيرين”، قائلة: “بعد كل ما حصل، أحب أشكركم على حسن تعاونكم لتحقيق أقوى دعاية لمسلسلي، وسوف نتقابل غداً مع أولى حلقاته، على قناتي “دي إم سي”، والحياة”.

واختتمت حجاج تعليقها بتهنئة جمهورها والأمة العربية بقدوم الشهر الفضيل.

وأثارت الدعاية الخاصة بالمسلسل جدلاً كبيراً، عندما تصدرت الفنانة الشابة البوستر الدعائي للمسلسل، ما أغضب الفنان خالد النبوي الذي صرح خلال بيان على مواقع التواصل الاجتماعي رفضه التام لهذه الدعاية، التي تقلل من قدره فنياً.

وبمجرد أن نشرت حجاج تعليقها عبر صفحتها على إنستغرام، أغلقت إمكانية تعليق متابعيها على ما قامت بنشره، تجنباً أن تقع في خطأ الدخول باشتباكات كلامية معهم.