مادونا تدعم سجناء في معركة كورونا بـ100 ألف كمامة

متابعة بتجــــــــــرد: ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن مؤسسة خيرية تابعة للنجمة الأمريكية الشهيرة، مادونا، تبرعت بـ100 ألف قناع طبي للسجناء، لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن مؤسسة “راي أوف لايت” التابعة لنجمة البوب، تعاونت مع مؤسسة “ريفورم آلاينس”، لتوفير الأقنعة الطبية، أملاً في أن يساعد ذلك على إبطاء انتشار الفيروس بين السجناء.

ومن جانبها، أكدت مادونا على أهمية المبادرة، وكتبت على موقع إنستغرام: “علينا أن نحمي السجناء والعاملين في السجون أيضاً، فالأرواح أصبحت على المحك”.

تأتي مساعدة مادونا للسجناء بعد أن كانت تبرعت في وقت سابق بمليون دولار لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، لمساعدتها في جهودها من أجل إيجاد لقاح ضد الفيروس.