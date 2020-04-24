“العين السينمائي” يطلق “اصنع فيلمك في زمن كورونا”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن مهرجان “العين السينمائي” عن طرحه مسابقة جديدة واستثنائية تحت عنوان “اصنع فيلمك في زمن في كورونا”، وتأتي هذه المسابقة تماشياً مع الأوضاع الجديدة التي نعيشها مع جائحة فيروس “كورونا المستجد”، حيث التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبقاء في البيت للحد من انتشار الفيروس، وتأتي هذه المبادرة لتشجيع المواهب المبدعة في الإمارات على الاستمرار في صنع الأفلام وتحفيز الإبداع لديهم في سرد قصص تعكس حياة الحجر الصحي والتغيرات التي طرأت على نمط الحياة بشكل عام.

وأكد عامر سالمين المري مؤسس ومدير مهرجان “العين السينمائي”، أن هذه المسابقة نُفِّذت خصيصاً للظرف الراهن مع “كورونا” ومع اختلاف شكل الحياة، وذلك لإظهار إبداعات المواهب الإماراتية وكذلك المقيمين في عالم “الفن السابع”، واستثمار الحجر المنزلي في صنع أفلام من البيت، بأفكار جديدة ومختلفة، منوهاً أن “العين السينمائي” سيقوم بعرض الأفلام الفائزة ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان.

ولفت إلى أنه من ضمن الشروط التي وضعتها إدارة “العين السينمائي” للمسابقة، أن تكون مدة الفيلم تراوح بين 3 دقائق إلى 15 دقيقة، والمشاركة متاحة للإماراتيين ولجميع المقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات وأن تكون مواضيع الأفلام عن تأثير وباء “كوفيد-19″ على الحياة، كما تتضمن مسابقة “اصنع فيلمك في زمن كورونا” جائزتين: جائزة أفضل فيلم بقيمة 10 آلاف درهم وجائزة أفضل فكرة بقيمة 5 آلاف درهم، حيث تذهب الجوائز لمخرجي الأفلام.

وحدد المهرجان آخر موعد لتقديم الأفلام بتاريخ الأول من يوليو 2020 وبالإمكان تمديد هذا التاريخ حسب التطورات المتعلقة بجائحة “كورونا” والحجر المنزلي.