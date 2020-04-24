تسلل شخص في منزل محمد عبده خلال بث مباشر يثير التساؤلات

متابعة بتجــــــــــرد: لفت الحفل الافتراضي الذي أقامه الفنان السعودي محمد عبده في بث مباشر على منصة وزارة الثقافة السعودية الأنظار بسبب بعض التفاصيل التي تضمنها.

ومن هذه التفاصيل ظهور شخص يرتدي ملابس سوداء ويغطي رأسه وهو يتسلل من خلفه. وأثار هذا موجة واسعة من الجدل على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتساءل الكثيرون عن هوية الشخص المتسلل واعتقد بعضهم أنه لص فيما أشار آخرون إلى أن هذه الفرضية غير منطقية على الإطلاق وأن هذا الشخص يمكن أن يكون أحد أفراد أسرته وأنه تنقل بهذه الطريقة من أجل عدم الظهور أمام الكاميرا.

ولم يخطف هذا التفصيل الاهتمام من الفنان القدير الذي أجاب على أسئلة متابعيه، معرباً عن حزنه بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها الحجر المنزلي الذي منع الكثيرين من تقديم واجب العزاء لمحبيهم.

كما أثار الانتباه بسبب ارتدائه سروالاً قصيراً وهو ما رأى فيه بعض المتابعين سابقة فيما أشار آخرون إلى أنه أمر عادي خصوصاً أن الفنان يجلس في منزله.