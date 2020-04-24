رامز جلال في الحجر الصحي على نفقته الخاصة

متابعة بتجـــــــــرد: بعد فترة طويلة من التواجد في دبي بسبب تصوير برنامجه الجديد للمقالب “رامز مجنون رسمي”، وتوقف حركة الطيران، عاد الفنان رامز جلال إلى مصر بعد انتهائه من تصوير برنامجه ونظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا في العالم وخضوع جميع العائدين إلى مصر للحجر الصحي، فكان المقرر أن يتم حجر رامز في أماكن الحجر التي خصصتها الدولة، إلا أنه خضع للحجر الصحي داخل أحد الفنادق على نفقته الخاصة بعد أن تواصل مع العديد من المسؤولين.

وكان رامز أعلن عن الفيديو الترويجي لبرنامجه الجديد الذي ظهر فيه عدد كبير من النجوم وهم يصرخون ويضحكون ويبكون بسبب المقلب الذي أوقعهم فيه، وتسبّب في إثارة الفزع لدى عدد كبير منهم للدرجة التي دفعت الفنانة فيفي عبده للإعلان عن إصابتها بضعف في السمع نتيجة الكهرباء التي تعرضت لها وهددت بإقامة دعوى قضائية ضده قائلة: “دا مجنون رسمي وأنا مش هاسيبه”.

وسوف يقضي رامز مدة الحجر الصحي القانونية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وهي 14 يوماً، مما يعني تمضيته النصف الأول من شهر رمضان بعيداً عن أسرته.