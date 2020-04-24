عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهاز التنفس الصناعي الخاص به

متابعة بتجـــــــــرد: تبرعت عائلة عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ بجهاز التنفس الصناعي الخاص به إلى مستشفى سبق وعالجه في مدينة كمبردج، حيث عاش وعمل وذلك بهدف مساعدة مرضى كورونا.

وفي التّفاصيل، فتوفي هوكينغ في آذار 2018 عن عمر 76 عاماً بعد أن قضى حياته في تقصي نشأة الكون. وأصيب في عمر 21 بنوع نادر ومبكر من مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي.

وفي بيانٍ له، قال المستشفى أمس الأربعاء:” عائلة البروفسير هوكينغ تبرّعت بجهاز تنفسه الصناعي إلى مستشفى رويال بابورث حيث نهتم بأعدادٍ متزايدة من مرضى فيروس كورونا المستجد. ونتوجّه بجزيل الشّكر لعائلة هوكينغ لدعمها لنا في هذا الوقت الصّعب”.

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ومن جهتها، أعربت ابنة العالم الفيزيائي، لوسي هوكينغ، عن امتنانها للمستشفى واصفةً الرعاية الّتي تلقّاها والدها هناك بأنّها عبقرية وتّتسم بالتّفاني”.

والجدير بالذّكر أنّ هوكينج هو الذي اشترى جهاز التنفس الصناعي بنفسه.