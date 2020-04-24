أحمد السقا يُؤكِّد أنّ برنامجه الرمضاني "خيري" وأجرى تحليل "كورونا" مرتين

أكد النجم أحمد السقا أن برنامجه الرمضاني "اغلب السقا" به جزء كبير من التشابه مع شخصيته الحقيقية، موضحا أن عائد البرنامج يعود للمؤسسات الخيرية حيث ينتهي البرنامج بتبرع الفائز لفعل الخير. وتحدَّث النجم أحمد السقا عن كواليس برنامجه الرمضاني "اغلب السقا"، عندما حل ضيفا على برنامج "يحدث في مصر"على قناة "mbc مصر" مع الإعلامي شريف عامر، وأضاف السقا: "كنت أدخل الحلقة مثل الضيف ولم أكن أعلم المسابقات الموجودة بها وهذا يعطي مصداقية أكبر للبرنامج".

وتابع: "أجرينا تحليل كورونا مرتين في لبنان وطلبت إجراءه للمرة الثالثة في الوقت الحالي"، موضحا أنه قام بتصوير برنامجه الجديد في لبنان وهو بمثابة بلده الثاني، كما قدم الشكر لزوجته وأولاده في نهاية الحلقة.

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

وتندرج فكرة العمل ضمن أهم الفورمايات العالمية، وتم تصويره تحت إدارة المخرج باسم كريستو، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته ثلاثين نجماً من مصر، لبنان وسورية، ومن أبرز النجوم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

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