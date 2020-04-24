شكرا لقرائتكم خبر عن كل شىء فى الجوكر مسروق من فيلم Taxi Driver قبل 44 عاما.. اقرأ واحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح القياسى حققها فيلم الجوكر منذ طرحه فى دور العرض السينمائية فى العام الماضى 2019، تمكن فيها من نيل إعجاب النقاد والجمهور معاً، وذلك خلال معادلة صعبة حطم بها الأرقام القياسية، كما نال جوائز كثيرة بالإضافة إلى تحقيق الفيلم أعلى الإيرادات على مستوى العالم، كل ذلك إلى جانب تتويج نجمه خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أحسن ممثل.

لكن ورغم كل ما سبق إلا أن الفيلم تعرض لهجمة مؤخراً من جانب موقع screenrant الذى نشر تقريرا مطولا جاء عنوانه كالتالى "كل شىء فى (جوكر) مسروق من (سائق التاكسى)"، وذلك فى إشارة إلى الفيلم الشهير الذى لعب بطولته النجم الكبير روبرت دى نيرو وحقق به نجاحاً قياسياً حينما تم طرحه قبل 44 سنة بالتحديد، حيث تم طرح الفيلم عام 1976 وحقق خلال تلك الفترة نجاحاً كبيراً وأصداء عالمية ضخمة مثلما حصل مع الجوكر.

التقرير بدأ بأن تود فيليبس ورغم إخراجه تحفة سينمائية رائعة تمثلت في "الجوكر" إلا أنه عليه الاعتراف بأنه استند خلال تلك التحفة علي أساسيات فيلم Taxi Driver الذى أخرجه آنذاك المخرج العبقري مارتن سكورسيزى، والغريب أنه كان مرشح لإخراج فيلم الجوكر قبل اعتذاره عنه ليركز علي فيلمه الأخير "الايرلندى".

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بداية أوجه الشبه بين الفيلمين تمثلت في أن شخصية كل من روبرت دي نيرو وخواكين فينيكس تعاني من اضطهاد كبير يظهر واضحاً ضمن أحداث الفيلمين ممن حولهم، إلا أنهما ورغم اليأس الناتج عن هذا الاضطهاد يتحولا إلى أبطال ويحتفى العالم بهما، ففى الجوكر تقوم ثورة شعبية تعتبر الجوكر أيقونة بينما فى سائق التاكسى أو Taxi Driver يتم إرسال رسائل شكر لـ روبرت دى نيرو بعد أول جريمة يقوم بها فى حياته.

النقطة الثانية التى ظهرت واضحة أكثر خلال الفيلمين هي أن كلاهما يعانيان من الافتقار لأى علاقات اجتماعية وبالتالي يكونا علاقة حب خيالية في ذهنهما، وبمجرد فشل تلك العلاقة تنقطع العلاقة بالعالم كلياً، سواء مع شخصية دي نيرو الذى عاش قصة حب من خلال إعجابه بشخصية تدعي "بيتسى"، بينما في "جوكر" يعيش آرثر اسم الشخصية الذى يلعبها فينيكس علاقة أكبر مع جارته الذي يعشقها إلي حد كبير، ويتهيأ له في ذهنه أن العالم ابتسم له بمجرد مبادلتها الإعجاب بشخصيته، ليجد أخيراً من يحبه.

التقرير الذي نشر مؤخراً لم يقف عند هذا الحد، وإنما تطرق لما هو أبعد حين أكد أن النجم خواكين فينيكس والمخرج تود فيليبس استوحيا ما هو أكثر من ملحمة سكورسيزى في taxi driver بتأكيدهما أن الجوكر دوماً ما اعتبر بأن "وين" الغني والد بات مان كان متهماً فى الكثير من الأمور التى تحصل لجوثام، وتولد لديه الشعور بوجوب التخلص منه وقتله، وهو نفس الشعور الذي تولد لدي دي نيرو بطريقة مشابهة حين كان يهاجم شخصية بارزة أيضاً فى المجتمع يحملها تهم عديدة، بمحاولة اغتيال مرشح رئاسى.