القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية - وكالات الجمعة 2020/4/24 08:35 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/4/24 08:35 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، الجمعة، تسجيل 227 حالة وفاة و2337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. وبهذه الإحصائية يرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 5321 والإصابات إلى 150383. وأمس الخميس، أقر التحالف الحكومي الألماني برئاسة أنجيلا ميركل، برنامجا جديدا للمساعدات الاقتصادية بقيمة 10 مليارات يورو، يتضمن بشكل خاص دعما لتعويض البطالة. وسيتم رفع تعويض البطالة الجزئية حتى نهاية العام للأشخاص الأكثر تضررا بهذه التدابير، لمواجهة التأثير المتزايد للوباء على أول اقتصاد أوروبي.

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