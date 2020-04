شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. تأجيل طرح فيلم In The Heights إلى صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت شركة Warner Bros طرح الفيلم الجديد In The Heights إلى 18 يونيو من العام المقبل 2021، بدلا من طرحه يوم 26 يونيو من العام الجارى، وذلك بسبب إغلاق دور العرض حول العالم، بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline، ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم الجديد In the Heights فى المجتمع الأمريكى من أصل إسبانى فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر مالك بوديجا تحقيق حلمه فى الذهاب إلى الجزيرة بعد أن دعا والديه إلى المنزل، فإن رحيله سيغير شخصيته إلى الأبد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما قامت شركة Warner Bros، بتغيير مواعيد طرح الأفلام الجديدة، وذلك بسبب استمرار إيقاف تصوير الأعمال السينمائية، بسبب فيروس كورونا، والأفلام هى "The Batman" الذى كان من المفترض أن يصل يوم 25 يونيو 2021، ليتم تأجيل طرحه ليوم 1 أكتوبر من نفس العام، جنبا إلى الفيلم الجديد The Many Saints of Newark، المشتق من فيلم "The Sopranos" من 25 سبتمبر المقبل، إلى 12 مارس 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "entertainment".

وكانت قد أعلنت شركة Warner Bros، عودة سلسلة Animaniacs للرسوم المتحركة أخيراً، حيث أعلن عن عودتها فى شهر يناير من عام 2018، كانت أعلنت شبكة Hulu أن Yakko و Wakko و Dot والعديد من النجوم المشاركين سيعودون لموسمين جديدين، على أن تصل أول حلقات من مسلسل الرسوم المتحركة يوم 14 سبتمبر من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wegotthiscovered".