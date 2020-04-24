شكرا لقرائتكم خبر عن "بطلب رضاك" و" الصلاة" و"قول الله".. أبرز أغانى ألبوم هانى شاكر الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب هاني شاكر من تسجيل أغنيات ألبومه الدينى الجديد والذي يضم 8 أغانى دينية ، جميعها من كلمات الشاعر أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقى مدحت طه.

ومن أبرز أغاني الألبوم "بطلب رضاك"، "الصلاة"،"قول الله"، "استغفر"، ومن المقرر طرحه على فترة متباعدة في شهر رمضان المقبل على يوتيوب.

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هانى شاكر طرح مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض"، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.

من ناحية أخرى، طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ادعوا لمصر"، دعمًا لما يحدث هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على العالم كله، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير.