فيديو.. سمية الخشاب تغني "My Heart Will Go On" على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها عبر "تيك توك"، ظهرت خلالها وهي تغني الأغنية العالمية My Heart Will Go On.

أغنية My Heart Will Go On، قدمتها النجمة الكندية Celine Dion، عام 1997، ضمن أحداث فيلم "تايتانيك"، وحققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل "الحلال" 2017، من تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.