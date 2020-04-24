مواعيد وتوقيتات عرض برامج ومسلسلات شبكة قنوات MBC مصر في رمضان

كعادتها كل عام تُطلق شبكة قنوات MBC مصر خلال شهر رمضان الكريم باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين. وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، والتي بدأ عرض جانب منها من يومان، وتنطلق الخريطة الكاملة ومواعيد المُسلسلات والبرامج عبر قناتي MBC مصر، وMBC مصر2، لتوفر أفضل محتوي برامجي على مدار الساعة وبما يُتيح خيارات متنوعة أمام كل المُشاهدين وفي كل الأوقات.

رامز مجنون رسمي: ويُعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 2:00 بعد منتصف الليل.

يواصل النجم رامز جلال بقدم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه حاصداً المزيد من النجاحات، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز مجنون رسمي"، ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في دبي حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

إغلب السقا: يُعرض يومياً على MBC مصر، 7:00 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 1:00 بعد منتصف الليل.

كعادته في إطلالته عبر شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، وبعد النحاج الكبير الذي واكب مُسلسل ولد الغلابة العام الماضي، يعود السقا هذا العام ببرنامج "إغلب السقا" حيث يدخل النجم أحمد السقا في كل حلقة في مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية مع أحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.

اللعبة: يُعرض يومياً على "MBC مصر" 7:30 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:30 منتصف الليل، و2:00 ظهراً.

بعد نجاح لافت وحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة السينما، يظهر نجما الكوميديا الشباب هشام ماجد، وشيكو في إطلالة أولي عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، حيث ينطلقا في الكوميديا المميزة اللعبة، التي تدور أحداثها في صراع كوميدي عائلي يومي غير تقليدي بين عائلتي "مازو"، و"وسيم" حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها. والمُسلسل شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني. ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين...

سكر زيادة: يُعرض يومياً على MBC مصر، 8:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصرًا.

للمرّة الأولي وبعد سنوات طويلة جداً من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC

مصر" في الجمع بين النجمتان الكبيرتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "سكر زيادة" الذي تجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معاً بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة الغير تقليدية. والمُسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وآخرين.

خلي بالك من فيفي: يُعرض يومياً على MBC مصر 9:00 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 3:00 عصرًا، و10:30 مساء على MBC مصر2.

إستمرارًا لتجاربها الناجحة في البرامج التليفزيونية المُختلفة، تُقدم النجمة فيفي عبده عبر شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، برنامج خلي بالك من فيفي وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.

2 في الصندوق: يُعرض يومياً على MBC مصر 9:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 4:00 عصرًا، و7:30 مساءً على MBC مصر2.

عام بعد عام تتأكد نجاحات تجربة "مسرح مصر"، مع إنطلاق المواهب الشابة إلي طريق النجومية، فبعد مُشاركتهم في خمس مواسم ناجاحة ينطلق نجما الكوميديا الشباب حمدي الميرغني، ومحمد أسامة الشهير بـ "أس أس" في أول بطولة تليفزيونية عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، حيث يُقدما الكوميديا المميزة "2 في الصندوق"، التي تدور أحداثها في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء وهما لا يمتلكان أي مقومات، وفجأة تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهم للأبد.

والمُسلسل كتبه لؤي السيد، وأخرجه محمد مصطفي. ويُشارك في بطولته مع حمدي الميرغني، و"أس أس"، كل من صلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوي، وإنتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم مُصطفي قمر، ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن وآخرين.

لعبة النسيان: يُعرض يومياً على MBC مصر 10:00 مساءً، ويُعاد 12:00 منتصف الليل علىMBC مصر2.

بعد أن واصلت ترسيخ نجوميتها عبر إطلالات مميزة ونوعية تنطلق

النجمة الشابة دينا الشربيني في ثاني بطولاتها الدرامية عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال مُسلسل "لعبة النسيان"، بعد أن حقق مُسلسلها في رمضان الماضي "زي الشمس" نجاحا لافتاً، تُقدم دينا الشربيني هذا العام حكاية "رقية" التي تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها "يحيي" ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت الغير متوقعة.. ويُشارك في بطولة "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم منهم احمد داوود، ومحمود قابيل، ورجاء الجداوي، وإنجي المُقدم، وآخرين.. والمُسلسل تأليف تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة.

ماحدش فاهم حاجة: يُعرض يوميًا على MBC مصر، 12:00 منتصف الليلً، ويُعاد على MBC مصر 5:30 مساءً، و12:00 مساء، وعلى "MBC مصر2" الساعة 7:00 مساءً.

في أول ظهور له في عالم برامج المقالب يُطل نجم الكوميديا محمد ثروت عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال برنامج "ماحدش فاهم حاجة" حيث يقوم الفنان محمد ثروت في كل حلقة بتقمص شخصية مختلفة بمكياج وملابس مُختلفة ثم يتجول في الأماكن العامة ويقوم بإستفزاز شخصيات عادية من الجمهور بطرق مُختلفة في إطار كوميدي ساخر مما يُفجر مما يُفجر الكثير من الكوميديا بصورة طبيعية.

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ونسني: يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 12:30 منتصف الليل، ويُعاد على "MBC مصر" 6:00 مساءً، و6:30 مساء على "MBC مصر2".

في تجربة جديدة ومُختلفة تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، مجموعة من نجوم الكوميديا الشباب في أول إطلاله لهم كأبطال من خلال الحلقات السيت كوم الكوميدية "ونسني"، التي تدور أحداثها في إطار ساخر حول عدد من الشباب الذي يُطلقون تطبيق على العاتف المحمول تحت إسم "ونسني" يحاولوا من خلاله تحقيق قدر من النجاح، ولكن بسبب نقص الخبرة تحدث لهم الكثير من الأزمات والمواقف الكوميدية اليومية. والمُسلسل كتبه تامر فرح وورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه رامي رزق الله. ويُشارك في بطولته أحمد سلطان، ومحمود الليثي، وسارة درزاوي، وبسنت شوقي، وحازم إيهاب، وهنا غنيم وآخرين.

من القلب للقلب: ويُعرض يومياً على "MBC مصر2" 3:00 عصرًا.

يفتح برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار "شكراً"، يشارك فيها العديد من النجوم و مشاهير السوشيال ميديا، يشارك فى الفقرة العديد من النجوم و مشاهير السوشيال ميديا أيضا.. كما يستضيف البرنامج فضيلة الشيخ احمد ممدوح امين الفتوى بدار الافتاء المصرية و يتم فتح النقاش فى كل حلقة عن أنواع الابتلاءات التي ذكرت فى القران الكريم و كيف نجا الله عباده من كل ابتلاء، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي.

الشيف حسن وأشهى المأكولات في المطبخ ويُعرض يومياً على "MBC مصر" 11:30 صباحًا.

أشهى وأطيب الأطعمة وأقلها ضرراً في الوقت ذاته يُقدمها يومياً "الشيف حسن" في مطبخه الشهير عبر شاشة " MBCمصر". وعلى مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف حسن وصفات تحضير الأطعمه المتنوعة التي تُقدم وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية على مدار حلقات شهر رمضان.

صباحك مصري: ويُعرض يومياً على "MBC مصر2"، 12:00 ظهرًا.

يواصل برنامج "صباحك مصري" مع هشام عاصي يومياً تقديم مُتابعات إعلامية صباحية لمُختلف الأحداث الإجتماعية والصحية ويُقدم فقرات متنوعة تناسب إهتمام المُشاهدين خلال الشهر الكريم.

الحكاية: ويُعرض يومياً من الجمعة للإثنين على "MBC مصر"، 11:00 مساءً.

يواصل الإعلامي عمرو أديب تقديم حلقات خاصة ومميزة من برنامج "الحكاية"، خلال شهر رمضان وتتميز بالكثير من المُفاجآت والمحتوي المُختلف وبما يتماشي مع الشهر الكريم.

يحدث في مصر: ويُعرض يومياً من الثلاثاء للخميس على "MBC مصر"، 11:00 مساءً.

يستمر الإعلامي شريف عامر في تقديم حلقات برنامجه المميز "يحدث في مصر"، خلال شهر رمضان ويُقدم الكثير من المُتابعات والأخبار بصورة غير تقليدية.