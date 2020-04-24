شاهد.. نسرين طافش تكشف عن مفاجأة في رمضان!

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كتب امير فتحي في الجمعة 24 أبريل 2020 06:56 صباحاً - فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بإعلانها عن تقديم برنامج حواري مع اطباء عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان.
وكشفت نسرين طافش، في تدوينة عبر انستغرام، عن اول ضيوفها في هذا البرنامج الذي سيحمل اسم “حجز منزلي سعيد في رمضان” ويستضيف أهم رواد و أعلام التطوير الذاتي و الصحة و علوم الطاقة في شهر رمضان.
وقالت نسرين طافش: “أولى حلقات البث المباشر #حجر_منزلي_سعيد_في_رمضان رح تكون مع واحد من أهم الأطباء يلللي فادو ملايين بتغيير نظامهم الغذائي و فهم طرق التخسيس الصحية الفعالة و زيادة المناعة و الوقاية بأسلوبو السلس و خفة دمو المعهودة صاحب و مؤسس أكادمية فكر تاني الدكتور كريم علي استشاري السموم الاكلينيكية و طبيب الأسرة و خبير التغذية العلاجية
بث مختلف و مميز جدا كونو على الموعد
#رمضان_كريم”.
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