شاهد.. لجين عمران تخطف الانظار بإطلالة رمضانية

كتب امير فتحي في الجمعة 24 أبريل 2020 06:56 صباحاً - حرصت الاعلامية السعودية لجين عمران على توجيه التهنئة الى متابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وظهرت لجين عمران في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام بإطلالة رمضانية مرتدية جلابية وحاملة البخور في بيتها مهنأة متابعيها قائلة “يمكن ظروف رمضان هذه السنة شوي مختلفة ولكن روحانيته ما زالت مثل ما هي وهذ السعادة التي يجلبها معاه الشهر الكريم مثل ما هي ايضا”.

وتابعت لجين عمران “الله يجمعكم بكل احبابكم وكل من يعز عليكم على خير وصحة ومحبة وسعادة وراحة بال وكل عام وانتم بخير”.

وعلقت لجين عمران على الفيديو كاتبة: “..

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كل عام و الجميع بخير و صحة و سعادة و مبارك عليكم شهر رمضان الكريم و عساكم دوم من عواده

….”اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام والعافية، ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا، وسلمه منا متقبلا، حتى ينقضى وقد غفرت لنا وتقبلت صيامنا ورحمتنا وعفوت عنا””