شاهد.. عصام الحضري يعطي رأيه في محمد صلاح: “ينقصه شيء واحد”

كتب امير فتحي في الجمعة 24 أبريل 2020 06:56 صباحاً - كشف حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، عن رأيه في لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الانكليزي محمد صلاح.

وقال الحضري في الحلقة الأولى من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تمدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على فضائية “القاهرة والناس”، أن محمد صلاح ينقصه أمر واحد فقط.

وأوضح الحضري أن محمد صلاح حقق الكثير من البطولات، وهو لاعب على أعلى مستوى، وقدوة لأي شخص في العالم، لكنه غير متكامل، لأن ينقصه الإنجاز الوحيد وهو تحقيقه بطولة لمنتخب بلده مصر.

وبعد طول تردد، أقر عصام الحضري ان محمد صلاح هو “اللاعب الافضل في تاريخ مصر”.