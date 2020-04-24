شكرا لقرائتكم خبر عن صور..شاهد كواليس كليب مجد القاسم "زارنى فى المنام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب مجد القاسم من تصوير دعاء دينى جديد يحمل اسم "زارني في المنام"، من كلمات الشاعر وليد دسوقي، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، وإخراج أحمد غنيم وننشر لكم كواليس تصوير الكليب.

من ناحية أخرى طرح مجد مؤخرا ديو جديد مع نجمة برنامج "ذا فويس كيدز" ياسمين ناصر الدين، بعنوان "بابا" يدور موضوعه حول حوار ‏بين أب وابنته، من كلمات زياد الأطرش، وألحانه بمشاركة ثائر ناصر الدين ، توزيع معتز أبو حمدان.‏

كما طرح مجد أيضا أغنية جديدة بعنوان "جيش مصر الأبيض‏‏"، إهداء لكل الأطباء التي يوقف ضد مرض فيروس ‏كورونا، الأغنية من تأليف وألحان صلاح عطية ،وتوزيع خالد ‏عرفة‎.‎

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كما طرح أيضا أغنية جديدة بعنوان "خليك ‏في البيت‏‏"، لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم ‏والإلتزام ‏بالتوعية ‏وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا ‏و‏السيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح ‏عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع خالد ‏عرفة ‏وتم تسجيلها باستوديو مقام‎.‎

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وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال ‏‏الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏ ‏