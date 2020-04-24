كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ياسر جلال يوجه الشكر لمؤلف "الفتوة" هاني سرحان والنجم أحمد صلاح حسني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفنان ياسر جلال عن امتنانه للقائمي على مسلسله الجديد "الفتوة"، لافتًا غلى أن كل منهم يقوم بدور مختلف ليساهم في نجاح المسلسل من جميع النواحي، ووضح عن كونه مسلسل مختلف عن ما قدمه فيما سبق وما تم تقديمه بشكل عام في جميع الأعمال التي تتعلق بزمن الفتوات.

وعبر عن سعادته بالتعاون مع المؤلف هاني سرحان، موضحًا أنه موهوب وسيصبح له شأن كبير.

وأضاف:" المسلسل صعب وحواره حلو والقفلات للحلقات شيقة تجعل المشاهد يحتاج ويتشوق للحلقة التالية، وغالبا ما نواجه مشلكة الحوار في العديد من المسلسلات لكن مع هاني صعب يتم تغيير فيه، بيكون سلس وخارج من الشخصية نفسها". وأشار إلى النجم أحمد صلاح حسني، الذي يشارك في المسلسل، لافتًا إلى أن "الفتوة" أول عمل يجمعهما قائلا: "أول مرة اشتغل معاه وبالنسبة لي مفاجأه، وهو ممثل موهوب وتنبأ له بأن الدور نقلة كبيرة له"، وتابع حديثه عن "حسني" قائلا:" من اول مشهدين وأصبحنا أصدقاء واخوات وبنقف في ظهر بعض وهو بيدعمني وبحب وجودة وهو إضافة كبيرة وسلوكة اثناء تصوير مبهر ومن حيث واخلاقه فهو محترم جدا".