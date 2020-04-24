فن ومشاهير

ياسر جلال يوجه الشكر لمؤلف "الفتوة" هاني سرحان والنجم أحمد صلاح حسني

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ياسر جلال يوجه الشكر لمؤلف "الفتوة" هاني سرحان والنجم أحمد صلاح حسني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفنان ياسر جلال عن امتنانه للقائمي على مسلسله الجديد "الفتوة"، لافتًا غلى أن كل منهم يقوم بدور مختلف ليساهم في نجاح المسلسل من جميع النواحي، ووضح عن كونه مسلسل مختلف عن ما قدمه فيما سبق وما تم تقديمه بشكل عام في جميع الأعمال التي تتعلق بزمن الفتوات.

وعبر عن سعادته بالتعاون مع المؤلف هاني سرحان، موضحًا أنه موهوب وسيصبح له شأن كبير.

وأضاف:" المسلسل صعب وحواره حلو والقفلات للحلقات شيقة تجعل المشاهد يحتاج ويتشوق للحلقة التالية، وغالبا ما نواجه مشلكة الحوار في العديد من المسلسلات لكن مع هاني صعب يتم تغيير فيه، بيكون سلس وخارج من الشخصية نفسها".

وأشار إلى النجم أحمد صلاح حسني، الذي يشارك في المسلسل، لافتًا إلى أن "الفتوة"  أول عمل يجمعهما قائلا: "أول مرة اشتغل معاه وبالنسبة لي مفاجأه، وهو ممثل موهوب وتنبأ له بأن الدور نقلة كبيرة له"، وتابع حديثه عن "حسني" قائلا:" من اول مشهدين وأصبحنا أصدقاء واخوات وبنقف في ظهر بعض وهو بيدعمني وبحب وجودة وهو إضافة كبيرة وسلوكة اثناء تصوير مبهر ومن حيث واخلاقه فهو محترم جدا".

وكشف عن علاقته بالوسط الفني قائلا:" علاقتي بكل الوسط حلوة جدا بدليل لما شاركت بدور البطولة في مسلسل "ظل الرئيس" كانت تجربة صعبة ونجحت جدا وفرحتي كانت بتحية زملائي لي اكتر من نجاح المسلسل نفسه، وحدث وقت تم مقابلة الفنان كبير هادي الجيار وقال لي " كنت قاعد قصاد الشاشة وبشجعك" فكان قلبي طاير من السعادة وهو فنان كبير ومحترم" والتحية لما تيجي من أهل مهنتك بيكون لها صدى كبير.

ويذكر أن مسلسل "الفتوة" يشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أحمد خالد صالح،هنادي مهنى، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق و أحمد جمال سعيدو إنتاج شركة سينرجي، تدور احداثه في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، إخراج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان.

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