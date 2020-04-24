كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ياسر جلال يوجه الشكر لمؤلف "الفتوة" هاني سرحان والنجم أحمد صلاح حسني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعبر عن سعادته بالتعاون مع المؤلف هاني سرحان، موضحًا أنه موهوب وسيصبح له شأن كبير.
وأشار إلى النجم أحمد صلاح حسني، الذي يشارك في المسلسل، لافتًا إلى أن "الفتوة" أول عمل يجمعهما قائلا: "أول مرة اشتغل معاه وبالنسبة لي مفاجأه، وهو ممثل موهوب وتنبأ له بأن الدور نقلة كبيرة له"، وتابع حديثه عن "حسني" قائلا:" من اول مشهدين وأصبحنا أصدقاء واخوات وبنقف في ظهر بعض وهو بيدعمني وبحب وجودة وهو إضافة كبيرة وسلوكة اثناء تصوير مبهر ومن حيث واخلاقه فهو محترم جدا".
ويذكر أن مسلسل "الفتوة" يشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أحمد خالد صالح،هنادي مهنى، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق و أحمد جمال سعيدو إنتاج شركة سينرجي، تدور احداثه في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، إخراج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان.