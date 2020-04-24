تراند اليوم : شاهد.. الحلقة الأولى من مسلسل ولاد إمبابة لسعد الصغير

يشارك الفنان سعد الصغير، للظهور في موسم دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل “ولاد إمبابة”.

موعد وقناة عرض مسلسل “ولاد إمبابة”..



عرض أول في 12:30 الثانية عشر بعد منتصف الليل

إعادة 6:30 السادسة والنصف صباحاً

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يضم المسلسل عدد كبير من مطربين الغناء الشعبي الذين يخوضون تجربة التمثيل لأول مرة. ويعرض مسلسل “ولاد إمبابة” على قناتي “صدى البلد” و”النهار”.

يروي المسلسل حياة الفنانين الشعبين، إذ يجسد الفنان سعد الصغير دور شاب متوسط الحال يعيش في منطقة شعبية ويعمل نقاش.

يشارك في بطولة مسلسل “ولاد إمبابة” عمرو رمزي، وفريدة سيف النصر، وشمس، وأحمد شيبه، وإسماعيل فرغلي، ومحمود فارس، وعبدالله مشرف، ومراد فكري، ريكو، وبرلنتي فؤاد، وبوسي شاهين، وهاني الأسمر، ونجوم الفرق الشعبية للمهرجانات مثل فيفتي والسادات، وهو من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكي.