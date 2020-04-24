شاهد.. “ابو الهول” تحاول تقبيل احمد رزق على فمه!

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كتب امير فتحي في الجمعة 24 أبريل 2020 05:01 صباحاً - وقع الفنان المصري أحمد رزق ضحية لمقلب الفنانة فيفي عبده في برنامجها “خلي بالك من فيفي” المذاع على قناة mbc مصر.
وقد تعرض احمد رزق لموقف محرج خلال الحلقة حيث قامت احدى السيدات مع فيفي عبده تعمل “خادمة” بمحاولة بتقبيل أحمد رزق من فمه.
وبدأ المقلب بوقوع عاملة المنزل المسماة “ابو الهول” بشكل مفاجىء ما أدى إلى توتر أحمد رزق، وقيامه ومحاولة مساعدتها.
وادعت ابو الهول تعرضها للإغماء وسط حالة ذهول من الفنان أحمد رزق بينما كانت فيفي عبده تقوم بإلقاء الملح على أحمد رزق لتنهض بعدها “ابو الهول” وتحاول تقبيل احمد رزق على فمه.
واضطرت فيفي عبده إلى إنهاء المقلب، بعد أن انفعل أحمد رزق وأصيب بحالة ذهول وصمت لحظة ثم قال “إوعي بقى”.
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