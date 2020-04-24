ترامب يهنىء المسلمين برمضان

كتب امير فتحي في الجمعة 24 أبريل 2020 05:01 صباحاً - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، رسالة تهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال ترامب في الرسالة التي نشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني: «لقد رأينا خلال الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة في الأوقات الصعبة، واليوم مع بداية شهر رمضان، فأنا أدعو أن يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة في إيمانهم».
وأضاف: «بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، يعتبر هذا الشهر الكريم فرصة لتجديد إيمانهم وتقويته من خلال الصيام بشكل صارم والصلاة بإخلاص والتأمل وقراءة القرآن وأداء الأعمال الخيرية».
وتابع: «هذه الأعمال تتماشى بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية، في السلام والرأفة وحب الآخرين واحترامهم»، متمنيا «رمضانا مباركا» للمسلمين.
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