شكرا لقرائتكم خبر عن Warner Bros تطرح فيلم الإنيمشن Scoob على منصات البث يوم 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Warner Bros، عن طرح فيلم الأنيمشن الجديد Scoob على منصات البث المختلفة يوم 15 مايو المقبل، بسبب فيروس كورونا، وذلك نفس موعد طرحه بـ دور العرض، بدلا من تأجيله، مقابل 19.99 دولار، فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفى باقى دور العالم مقابل 24.99 دولار أمريكى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

وقالت آن سارنوف، الرئيس التنفيذى لشركة Warner Bros "فى حين أننا جميعًا حريصون على عرض أفلامنا مرة أخرى فى المسارح، فإننا نتنقل فى أوقات جديدة غير مسبوقة تتطلب التفكير الإبداعى والقدرة على التكيف فى كيفية توزيع المحتوى الخاص بنا، نحن نعلم أن المعجبين حريصون على مشاهدة فيلم " Scoob " ويسعدنا أن نتمكن من تقديم هذا الفيلم الرائع للعائلات للاستمتاع به أثناء تواجدهم في المنزل معًا".

يأتي قرار تغيير خطط إصدار " Scoob "، بعد إعلان شركة Universal أن "Trolls World Tour"، عدلت أيضًا طرحها المسرحي إلى طرحها على منصات البث المختلفة.

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فيلم Scoob من إخراج تونى سيرفونى، وتأليف كيلى فريمون كريج، ومات ليبرمان، ومن بطولة أصوات مارك والبرج، زاك إيفرون، أماندا سيفرد، مكينا جريس، جيسون إسحاق، جينا رودريجيز، ويل فورتى، كيرسى كليمونس، فرانك ويلكر، كين جيونج، ايان ارميتاج، تريسى مورجان، أريانا جرينبلات، بيرس جانيون.

ويدور فيلم الأنيمشن الجديد حول أول مغامرة لـ Scooby-Doo بالكامل، والتى تكشف كيف أصبح هو وصديقه المفضل Shaggy اثنين من أكثر منتهكى الجريمة المحبوبة فى العالم، حيث تعيدنا قصة الفيلم إلى حيث بدأ كل شيء، عندما التقى كل من سكوبى وشاجى، وتعاونهم مع دافنى وفيلما وفريد لإطلاق Mystery Incorporated.

وكانت قد أعلنت شركة Warner Bros.، عودة سلسلة Animaniacs للرسوم المتحركة أخيراً، حيث أعلن عن عودتها فى شهر يناير من عام 2018، كانت أعلنت شبكة Hulu أن Yakko و Wakko و Dot والعديد من النجوم المشاركين سيعودون لموسمين جديدين، على أن تصل أول حلقات من مسلسل الرسوم المتحركة يوم 14 سبتمبر من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wegotthiscovered".