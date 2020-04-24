شكرا لقرائتكم خبر عن موسم رابع من مسلسل Westworld قبل الانتهاء من الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من الانخفاض الواضح فى عدد مشاهدات الموسم الثالث من مسلسل Westworld، إلا أنه أعلنت شبكة HBO عن تجديدها مسلسل الخيال العلمى Westworld ، للموسم الرابع من العمل التليفزيونى للموسم 2020-21، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وذلك قبل الانتهاء من الموسم الثالث الذى ينتظر عرض آخر حلقتين منه، على أن ينتهى فى 3 مايو المقبل، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثالث إلى 0.23 تقييمًا في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 799 الف مشاهد، مقارنة بالموسم الثاني، انخفض ذلك بنسبة 63% في الإصدار التجريبي وبنسبة 49% في نسبة المشاهدة. على الرغم من انخفاض التصنيفات، يبدو أن HBO تثق بمستقبل Westworld.

وكشفت تقارير أجنبية منذ أيام أن الموسم الجديد، قد حصل على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، بعد مشاهدتهم لأول أربعة حلقات من المسلسل، قبل عرضه رسمياً، وكشفت الشبكة الأمريكية منتصف الشهر الماضى، عن التريلر الأول للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمي Westworld، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.

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وتعرض المسلسل الشهير للتأجيل عدة مرات بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر عام 2018.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

تدور سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.