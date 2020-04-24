شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من الفتوة .. ياسر جلال فارس ينصر المظاليم ويدافع عن الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبدأ أحداث الحلقة الأولي من مسلسل " الفتوة " عام 1850 في القاهرة بحي الجمالية بمشهد لمجموعة من الفتوات من طرف المعلم "عزمى" يجمعون الأتاوات من سكان الحي عنوة ويتزعمهم الفنان ياسر الزنكلوني ولكن فجأة يظهر لهم فارس ملثم هو " حسن الجبالي "، ويجسده النجم ياسر جلال ويتصد لهم ويهزمهم ويأخذ منهم الأموال التي جمعوها ظلما ويمنحها للفقراء في الخفاء .

وفي مشهد ثاني نتعرف علي عائلة حسن الجبالي " ياسر جلال " وهو يدرب ابنته "نورا " ليلي أحمد زاهر علي النبوت ثم يطلب منها ان تتوجه للكُتاب مع الشيخ الذي يعلمها ويحفظها القرآن ويبين لها اهمية العلم بعد مشهد مع جدتها الفنانة أنعام سالوسة أم حسن الجبالي .

تظهر الفنانة مي عمر في شخصية "ليل " بنت حي الجمالية في أولي مشاهدها في المسلسل متالقة وجميلة كعادتها بملابس بنت الحارة الشعبية وبنت فتوة الجمالية وكبيرها وتظهر معها سيدة تري لها الطالع من خلال الودع فتوشوش الودع وتؤكد لها العرافة أن هناك قصة حب في طريقها من شاب فارس يرتدي جواد وينجيها من ثعبان ثم يتزوجها .

ليلي أحمد زاهر ابنة حسن الجبالي في طريقها للكتاب يعاكسها أحد الشباب في حي الجمالية ولكن والدها ياسر جلال حينما يعرف بما حدث يذهب للشاب الذي " عاكس " ابنته ويلقنه درسا هو ومن معه في مشهد تظهر خلاله بطولة وفتونة النجم ياسر جلال .

حسن الجبالي يسير في خي الجمالية في مشهد نري خلاله حب الشارع له وجدعنته وشهامته مع أهل منطقته كما نري كرمه وعطفه علي الفقراء وتفاعله مع الباعة حتي يقابل الحاج مرزوق " الفنان ياسر صادق " ويجمع لحنوقه وهو شاب من الفقراؤ والذي سيتزوج قريبا نقوطه من اهل الحارة ويتحدث كل اهل الحارة عن الفتوة الملثم ويطلقون عليه فتوة الغلابة

وفي ثالث مشهد بالمسلسل يظهر النجم أحمد صلاح حسني في شخصية المعلم عزمي ابن فتوة الجمالية وكبيرها النجم القدير أحمد خليل ليقابل رجاله من الفتوات الذين هزمهم حسن الجبالي ولقنهم درسا فيعنفهم لخيبتهم في جمع الأموال وقدم احمد صلاح حسني مشهد أكشن بشكل احترافي أظهر فيه فتونته وبراعته في التعامل مع" النبوت " ليخاف منه كل أهالي حي الجمالية وفتواتها ويتوعد رجالته أن يكون ما حدث ملعوب منهم ضده ثم يذهب للمظلمة مع المعلم " صابر أبو شديد " فتوة الجمالية وكبيرها وهو الفنان أحمد خليل الذي ينظر في المظالم ويطلب منهم الكشف عمن دعي عليه في صلاة العشاء ويظهر الشيخ مبروك " أحمد خالد صالح " ليخبره أنه شيخ جديد في المنطقة .

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النجمة عايدة رياض زوجة المعلم صابر فتوة الجمالية وكبيرها وأم " عزمي " أحمد صلاح حسني " نكتشف من خلال حوارها مع ابنها أحمد صلاح حسني أنه يجمع القتاوات ظلما بعيدا عن معرفة والده ويعدها بعودة الاموال التي سرقة من فتواته فهو لا يعلم ان حسن الجبالي هو من اخذها عنوة من رحالته ووزعها علي الفقراء .

يظهر خلال الحلقة النجم رياض الخولي في شخصية المعلم سيد كفتوة من فتوات الحي ويلقن مجموعة من الرجال درسا في الفتونة ويقابله " مرزوق " ليخبره بموضوع ما سنعرف تفاصيله في الحلقة القادمة

وتنتهي الحلقة بحسن الجبالي وهو يدافع عن المظلومين من بطش رجالة عزمي ويؤكد لهم أن النبوت ليس للظلم والبطش ولكن لإخذ الحقوق وحماية الناس من الظلم ونعرف من خلال الحوار أن والده كان من فتوة الحي .

يذكر أن مسلسل " الفتوة " تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة .