بالفيديو.. رامز جلال يعتذر لضيوف برنامجه الجديد على الهواء

أكد الفنان رامز جلال ، أنه سعيد بتجربة برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، لآنه لأول مرة يقابل الفنانين وجه لوجه . وإعتذر "جلال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، لضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي". وقال "جلال"، :" يارب البرنامج يعجب الناس ، وبعتذر لكل الفنانين اللي جوم البرنامج يارب يسامحوني كلهم علي رأسي ، والفنان اللي بيزعل مني برخم عليه لحد ما يسامحني". شاهد الفيديو..

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