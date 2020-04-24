كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر كريم العمري: شرف لي تجسيد شخصية البطل االنقيب هشام في "الاختيار" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان كريم العمري، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يعايد جمهوره بمناسبة شهر رمضان قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويارب السنة دي سنة خير علينا جميعا".

وأضاف قائلا: "إن شاء الله السنة دي هكون موجود في مسلسل الاختيار على قناة On Tv، وهجسد شخصية النقيب هشام وهو بطل من أبطال القوات المسلحة".

وتابع: "أحب أن أوجه له التحية والشكر، وأقول له شرف ليا إني بجسد دورك وأحب أوجه التحية والشكر لزمايلي وأخواتي أبطالنا في الجيش المصري كلهم وبقولهم كل سنة وأنتم طيبين".

وقال: "يارب بإذن الله المسلسل يعجبكم، لأنه بيجسد بطولات مكناش نعرف عنها حاجة وعايشة وسطنا، وبتورينا قد ايه حجم التضحيات والجهد المبذول في سيناء عشان نحافظ على أرضنا وشرفنا".

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واختتم: "لمرة ثانية بشكركم على دعمكم وتعليقاتكم اللي بشوفها بنفسي وبتبسطني جدا، وبحاول أرد عليها على قد ما أقدر كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا، كريم العمري".

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة البطل الشهيد أحمد المنسي الذي تعرض لخيانة من قبل هشام عشماوي وقتل غدر في سيناء.

وشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وأخرون، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.