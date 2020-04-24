كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى تبدأ البحث عن سبب فقدان والدتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ الفنانة بشرى باستدراج زوجة أخيها "جلال" وإطلاعها بأن هناك ما أحزن والدتها وجعلها تترك المنزل.

لتجيب "مجدية" أن لا أحد أزعجها ولكنها سوف تفصح لها عن أشياء دون معرفة أحد، أنها كانت تنسى دائما وتزور الجوامع جميعها.

ولم ينتهي الأمر بالفنانة ''بشرى" لإستجواب أخيها جلال عن سبب فقدان والدتها، ليجاوبها أنها كانت تتصرف بغرابة وبعض الأطباء شخصوا حالتها بأنها بداية زهايمر.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.