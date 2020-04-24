تراند اليوم : بروس ويليس يثير الجدل بعزل نفسه مع طليقته

كشفت سكوت ويليس، ابنة بروس ويليس وزوجته السابقة ديمي مور عن سبب خضوع والديها المطلقين للعزل المنزلي معاً بعيداً عن زوجة بروس الحالية خلال جائحة فيروس كورونا، وأثارت العائلة الاستغراب في وقت سابق من شهر أبريل (نيسان) عندما انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الممثل إلى جانب زوجته السابقة، وابنته سكوت (28 عاماً).

وفي الصورة، ارتدوا جميعاً ملابس نوم متطابقة، لكن زوجة ويليس الحالية، إيما هيمينغ ويليس، وابنتيهما، مابل (8 أعوام)، وإيفلين (5 سنوات)، لم تظهرن معهم في الصورة، وأشارت سكوت إلى أن زوجة ويليس الحالية كانت تنوي في البداية الانضمام إلى المجموعة في ولاية إيداهو، لكن حالة طوارئ طبية تركتها عالقة في لوس أنجليس.

وقالت سكوت خلال مقابلة صحافية: «إنه أمر مضحك للغاية لأنهما بالنسبة لي والدي الغريبين ولكن بالنسبة للآخرين، هما على مستوى يختلف كثيراً عن غيرهم». وتابعت: «زوجة أبي كانت ستأتي هنا أيضاً مع إخوتي… لكن أختي الصغيرة تعرضت لحادثة في الحديقة، حيث قامت بغرز إبرة في قدمها».

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وأوضحت سكوت أن ذلك أدى إلى توجههما إلى الطبيب لإجراء فحوصات واختارت هيمينغ البقاء في لوس أنجليس أثناء انتظارها للحصول على النتائج الطبية، وكان بروس قد سافر إلى منزل عائلته في صن فالي «في وقت مبكر».

وأضافت سكوت: «أصبح السفر بعد ذلك غير ممكن، لذلك بقيت زوجة أبي في لوس أنجليس مع الطفلتين»، وتزوج مور وويليس من عام 1987 إلى عام 2000 وبقيا بعد الطلاق صديقين مقربين. وتزوج ويليس من هيمينغ في عام 2009.

وقالت سكوت إنه من اللطيف أن تكون مع والديها في المنزل حيث نشأت. وقد أدت قيود السفر إلى إبعاد ويليس عن زوجته الحالية، لكنها لا تزال على اتصال بأسرتها الممتدة على وسائل التواصل الاجتماعي.