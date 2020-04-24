تراند اليوم : قبل الكل : مشاهدة الحلقة الاولي من مسلسل ” فالنتينو ” لعادل أمام .. إتفرج

فارس طارق – أميرة علي

ينتظر الجمهور بشوق كبير عرض مسلسلات رمضان من عام إلي أخر، حيث يعرض في رمضان 2020 العديد من المسلسلات من بينهم مسلسل ” فالنتينو ” .

وتعرض لكم الخليج 365 يوميا المسلسل للمشاهدة عبر المنصات الالكترونية المختلفة فورا عقب رفعها علي المواقع الخاصة بها.

برجاء الانتظار جاري تحميل الحلقة ..

مسلسل “فلانتينو” تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.