تراند اليوم : قبل الكل : مشاهدة الحلقة الاولي من مسلسل ” النهاية ” ليوسف الشريف .. إتفرج

فارس طارق – أميرة علي

ينتظر الجمهور بشوق كبير عرض مسلسلات رمضان من عام إلي أخر، حيث يعرض في رمضان 2020 العديد من المسلسلات من بينهم مسلسل ” النهاية ” .

وتعرض لكم الخليج 365 يوميا المسلسل للمشاهدة عبر المنصات الالكترونية المختلفة فورا عقب رفعها علي المواقع الخاصة بها.

برجاء الانتظار جاري تحميل الحلقة ..

مسلسل “النهاية” بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي وتدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.