تراند اليوم : قبل الكل : مشاهدة الحلقة الاولي من مسلسل ” ليالينا” لـ إياد نصار .. إتفرج

فارس طارق – أميرة علي

ينتظر الجمهور بشوق كبير عرض مسلسلات رمضان من عام إلي أخر، حيث يعرض في رمضان 2020 العديد من المسلسلات من بينهم مسلسل ” ليالينا ” .

وتعرض لكم الخليج 365 يوميا المسلسل للمشاهدة عبر المنصات الالكترونية المختلفة فورا عقب رفعها علي المواقع الخاصة بها.

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برجاء الانتظار جاري تحميل الحلقة ..

مسلسل “ليالينا 80” بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.