ليدى جاجا تجهز لمفاجأة كبرى في ألبومها الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، أن تفاجئ محبيها وعشاقها وتكشف عن قائمة أغنيات البومها الغنائي الجديد “Chromatica “، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه خلال هذا العام.

وبمجرد كشف النجمة العالمية عن أغنيات الألبوم توقع الكثيرين إطلاقه قريبا جدا فهى الآن فى مرحلة تمهيديه للترويج للألبوم، بالرغم من فترة الحجر المنزلى الذاتى خوفا من انتشار فيروس كورونا “COVID19” الذى يهدد العالم، والذى تسبب فى وقف الكثير من الأحداث الفنية وتعطيل استكمال أعمال أخرى.

ألبوم ” Chromatica ” للمطربة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، يحمل مفاجأة كبرى لعشاق الموسيقى والغناء، وهى تعاون جاجا مع اثنين من أهم نجوم الغناء في العالم وهم السير التون جون والنجمة الشابة أريانا جراندي.

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وعلى جانب أخر، أكدت المطربة والنجمة الأمريكية المثيرة للجدل، ليدي جاجا، أن الزواج والإنجاب هما قمة أولوياتها في الحياة في هذه الفترة، وهدف تسعى لتحقيقه في أقرب وقت، منوهة بأن الأمومة تجربة إستثنائية تتمنى أن تخوضها.

النجمة العالمية الشهيرة كشفت من خلال تصريحات صحفية إلى أنها سعيدة في علاقتها مع رجل الأعمال مايكل بولانسكي، وتتمنى أن تتزوج وتكون أسرة في أسرع وقت ممكن، وقالت: أريد أن أكون أماً.

وأضافت المطربة الشهيرة إلى أن لديها أهدافاً في الحياة تسعى لتحقيقها، من بينها المزيد من الموسيقى والغناء، والمزيد من التمثيل، والمزيد من عمل الخير مع مؤسستها غير الربحية التي تساند الشباب وتعني بصحتهم النفسية.

وصرحت ليدي جاجا، بأنها تحلم بالأمومة، ولا تتخيل المتعة والسعادة من أن تحمل في أحشائها إنساناً يكبر بداخلها، وتكون وظيفتها الأساسية الحفاظ على حياته وصحته حتى تنجبه.