أول تعليق لسمية الخشاب بعد وقوعها ضحية لمقلب «خلي بالك من فيفي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية سمية الخشاب ضحية لثاني حلقات برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، والذي يعرض على شاشة MBC مصر.

وفي أول تعليق لسمية بعد الحلقة، قامت بنشر صور التقطتها برفقة فيفي عبده من الكواليس، وقالت: “حلقة النهاردة من خلي بالك من فيفي مع فوفه حبيبه قلبي.. هعمل ايه يا جماعه مهما عملت فيا بحبها برضه”.

وتابعت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أحلى وقت وأحلى كيميا دايما بتبقي مع فوفا حبيبه قلبي.. دايما ببقي مبسوطه معاها وبنعمل جو فرفشه رهيب بحبها أوي.. وتحيه لأهل المغرب حبايب قلبي كنحماق عليكم بالزاف”.

وتعتمد فيفي عبده، في برنامجها على فكرة الكاميرا الخفية، ولكن بطريقة مختلفة في منزلها، حيث يتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

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وكانت بداية المقلب مع سمية الخشاب مع أمن البوابة الإلكترونية والذي طلب منها المرور أكثر من مرة بسبب إنذار الجهاز لتتساءل بعدها :”أنا داخلة سفارة”، وان ظهور الفنانة فيفي عبده لها بمثابة طوق نجاة لها.

واستعادت سمية الخشاب، وفيفي عبده، ذكريات مسلسلهما القديم “كيد النسا”، والذي عرض قبل سنوات على أجزاء، وبدأتا في ترديد عبارات المسلسل الشهيرة.

سمية الخشاب، واجهت فقرة “مس الجن”، التي تقدمها إحدى خادمات فيفي عبده، وتدعي أنها مصابة بمس جن، فقامت باحتضانها وطلبت “فوطة”، لتضعها في فمها حتى لا تقوم بالضغط على لسانها.

وقامت سمية باحتضانها للتخفيف عنها نوبة الصرع الذي تعرضت له، قبل أن تقوم الخادمة بحملها في نهاية الفقرة.

كما سجلت سمية موقفًا غريبًا بعد اكتشافها مقلب فيفي عبده، والذي كشفت عنه الأخيرة بسبب زغرودة، لتدخل سمية الخشاب في نوبة ضحك شديدة وتجلس معها أرضًا.