هدية إنسانية من فانز النجمة التركية بيرجوزار كوريل باسم مولودها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتف فانز النجمة التركية بيرجوزار كوريل بمجرد التهاني لقدوم مولودها الجديد «هام»، وقرروا مفاجأتها بهدية مميزة.

الهدية عبارة عن حفر بئر للمياة النظيفة في إحدى القرى الإفريقية الفقيرة، ويحمل البئر اسم «هان إرغنش»، وقد نشرت النجمة التركية صوراً للبئر وعدد من المستفيدين منه من أصحاب البشرة السمراء، معربة عن شدة سعادتها بهذه الهدية الإنسانية المميزة بتعليق شكرت فيه محبيها، حيث كتبت: «عائلتي الجميلة، لا يسعني لا أن أشكركم من أعماق قلبي».

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وتابعت: «ففي الوقت الذي يقاتل فيه العالم كابوس كورونا الرهيب، فكرتوا في هذه الهدية الجميلة التي أسعدتني بشكل لا أستطيع أن أعبر عنه، أصبح عمر هان 40 يوماً، ولم يمكنني القيام بأي كقوس احتفالية بسبب هذا الفيروس وأسلوب حياتنا الجديد، ولكن أنظر يا هان إلى هذه النافورة التي أصبحت تحمل اسمك، ويبدو أن الصلوات أصبحت تقرأ أمامها.. ولادتك كانت بمثابة الماء والصحة والأمل في القرية.. مثلما أنت لنا.. بارك الله فيكم جميعاً».

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي»، كما استقبل النجمان مولودهما الثاني «هان» مارس الماضي.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض لبيرجوزار كوريل، في الوقت الذي عُرض لخالد مؤخراً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.