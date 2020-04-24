إيهاب توفيق يطرح «دعاء ياربي».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلق المطرب المصري إيهاب توفيق، دعاءً دينيا جديدًا، بعنوان “ياربى” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
والدعاء الجديد من كلمات أحمد عبد الله وألحان أشرف سالم وتوزيع موسيقى أحمد عبد العزيز، و تم طرحه على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.
وعلى جانب أخر، بعد مرور أكثر من شهرين على وفاة والد النجم المصري، في حادث حريق فيلته، خرج الفنان المصري إيهاب توفيق عن صمته ليكشف تفاصيل ما حدث.
الفنان المصري قال إن ما حدث هو تعرض الطابق السفلي الذي كان متواجد به والده للحريق عدا الحجرة الخاصة به، مؤكدا أن والده توفى بسبب الاختناق ولم تصله النار أو تتفحم جثته كما تردد.
وأكد أن صور الحريق داخل الفيلا لا تزال بحوزته، وحجرة والده لم يشب بها الحريق، هذا إلى جانب أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة والده بالاختناق، لافتا إلى أنه حاول إنقاذ والده ولكن النيران أغلقت بين الأدوار ولم يستطع الوصول له.
وأضاف: “قدر الفنانيين التعرض للنقد البناء والهدام وأيضا التعليقات السخيفة التى يطلقها من لا يملكون الرحمة، ربنا يهدى من كتب أن جثة والدى تفحمت ربنا يعفو عنهم”.
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