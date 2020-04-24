قبل عرضه.. عبدالله بالخير يكشف كيف وقع في مقلب «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير تفاصيل وقوعه في مقلب برنامج “رامز مجنون رسمي” تقديم الفنان المصري رامز جلال.

الفنان الإماراتي قال، خلال اتصال هاتفي في برنامج Trending على قناة MBC4، إنه تمت دعوته للمشاركة في برنامج يعرض على قنوات MBC وتقدمه الفنانة أروى، فلبى الدعوة ووصل إلى مكان التصوير والتقى الفنانة وبدأ الحوار.

وأضاف أن أروى طلبت منه الجلوس على كرسي للرد على بعض الأسئلة، مشيرة إلى أن هذا الكرسي يكشف الكذب، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون اللقاء مقلباً.

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وتابع أنه تم عرض بعض الصور عليه من خلال “دولاب ملابس” ومنها صورة للفنانة أحلام، وبعد ذلك عرض صورة للفنان رامز جلال فاكتشف المقلب.

وكانت مجموعة قنوات mbc قد طرحت مؤخرا البرومو الرسمي لبرنامج مقالب رامز جلال، والذي يحمل اسم “رامز مجنون رسمي”، والذي يعد هو الأخطر في مشوار رامز جلال في المقالب.

ظهر في البرومو ضحايا رامز جلال وهم كل من: ياسمين صبري وغادة عادل وعلي معلول وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمود كهربا، وبدرية طلبة وريهام عبد الغفور، وبسمة ونبيلة عبيد، وفيفي عبده، وباسم ياخور، ومحيي إسماعيل وطارق حامد وعبد الباسط حمودة، وأروى جودة، وحمو بيكا، وأمينة، حسن شاكوش، حمدي الميرغني، وعبد الله بالخير، وحسن عسيري وأبو المعاطي زكي.