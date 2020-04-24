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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حمّس الفنان المصري مصطفى قمر محبيه بصورة مفاجئة جمعته بنجوم «كاسيت» الثمانينات، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، وهشام عباس، معلقاً عليها: «قريباً البؤساء».
الصورة انتشرت بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، متسائلين عن سبب هذا اللقاء الذي وصفوه بـ«لقاء الجبابرة»، إلا أن سريعاً ما حذف قمر الصورة، دون الكشف عن كواليسها.
المفاجئ أن النجوم الأربعة يشاركون في حملة إعلانية جديدة، من المنتظر أن يتم عرضها خلال الموسم الرمضاني المقبل، لصالح إحدى الشركان، حيث يشارك قمر والشاعري وتوفيق وعباس في أغنية حماسية بعنوان «قادرين»، وهو الخبر الذي أسعد فانز النجوم الأربعة وحمّسهم لمشاهدة العمل المنتظر.
يُذكر أن أغنية «ضحكت ليا» كانت آخر أغنية طرحها مصطفى قمر على طريقة الفيديو كليب، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم، وذلك من آخر ألبوماته الذي حمل نفس الاسم «ضحكت ليا».
من ناحية أخرى، يشارك مصطفى قمر كضيف شرف، ضمن أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التى لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لقاء لم الشمل بين العمالقة.. مصطفى قمر مع حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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