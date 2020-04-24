بعد غياب.. عفاف راضي: شعاري في زمن الكورونا «وحدي قاعدة في البيت»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة المصرية عفاف راضي، بعد غياب طويل لحديث عن حياتها في زمن كورونا، وكيف تقضي وقتها في الحجر المنزلي؟.

عفاف راضي، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، إنها ترفع شعار “وحدي قاعدة في البيت”، خلال تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد ، وأنها تلتزم بتعليمات الحجر المنزلي منذ بداية الجائحة، وانها لا تخرج إلا لظروف طارئة.

وأضافت، أن أغنيتها الشهيرة “وحدي قاعدة في البيت”، رفضتها في بداية الأمر عندما عرضها عليها الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ولكنها في نهاية الأمر اقتنعت وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتابعت: “بليغ حمدي كان يستطيع عمل أغنية كل يوم وهو أستاذ في الأغاني الرومانسية والشعبية”.

واستطردت، فترة العزل المنزلي فرصة سانحة للمصريين لكي يتقربوا أكثر إلى عائلاتهم أكثر، ووصفتها بالجميلة، وأنها من عشاق الجلوس في المنزل.

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وخصت الفنانة عفاف راضى، التليفزيون المصري، بمجموعة من الأدعية الدينية، والتي ستذاع تباعاً خلال الشهر الكريم، معربة عن سعادتها تجاه التطوير الذي تم فيه ، وعادة شاشة ماسبيرو كما كانت في السابق.

عفاف راضى تعد من أبرز المطربات فى جيلها، وقد غابت عن الساحة الغنائية لسنوات طويلة قبل أن تعود بعد ذلك للغناء.

عفاف راضي مطربة مصرية ظهرت في اواخر الستينات في حفلات أضواء المدينة ومثلت في فيلم مولد يا دنيا مع محمود ياسين، من أشهر أغانيها: «تسأل يا حبيبي، مصر هي أمي، ابعد يا حب، المولد-بستان من الفرح ، تساهيل، تعالى جنبي ، جرحتني عيونة السودا ، حبيتك ، راح وقالوا راح».

عفاف راضى تعد من أبرز المطربات فى جيلها، وقد غابت عن الساحة الغنائية لسنوات طويلة قبل أن تعود بعد ذلك للغناء.