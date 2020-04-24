آرون كارتر ينتظر طفله الأول من صديقته.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف النجم والمطرب الأمريكي آرون كارتر، البالغ من العمر 32 عاما، أنه ينتظر طفله الأول من صديقته ميلانى مارتن، وهو ما أكده النجم البالغ من العمر 32 عاما من خلال بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”.

وبعد إجراء صديقته إختبار الحمل وجاءت النتيجة “إيجابية” قال كارتر “أنتظر أبنى.. سأكون أبا مشغولا بالتأكيد، هذا هو الإعلان الرسمى لانتظار طفلى.

وفى بيان أكد آرون كارتر أن الأسرة هي الأهم بالنسبة له .. وقال : أنا فقط أركز على المستقبل وأريد أن أكون أب .. أريد أن أكون أب جيد. اضع كل تركيزي علي مسيرتي الموسيقية التي تعمل بشكل جيد حقا ، إضافة الي خط ازيائي ، لكن الأسرة هي الأهم بالنسبة لي.

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وعلى جانب أخر، تم القبض على ميلاني مارتن صديقة آرون كارتر نهاية شهر مارس الماضى، وتم الأُفراج عنها بكفالة وذلك بعد الاشتباه في ارتكابها جريمة عنف منزلى، وكان هذا الخبر من أكثر الأخبار إثارة للجدل خلال الفترة القليلة الماضية.

والجدير بالذكر أن آرون تشارلز كارتر، من مواليد 7 ديسمبر 1987، وهو مغني أمريكي، والشقيق الأصغر لنيك كارتر من فرقة باكستريت بويز.

وأصبح كارتر، مشهورا كمغني بوب وهيب هوب في أواخر ال 1990، جاعلا من نفسه نجما بين جمهور المراهقين والأصغر سنا من المراهقين في أوائل سنة 2000.

كارتر الذي بدأ أيضا مهنة التمثيل، ومعروف في الوسط الإعلامي أخباره الشخصية، بما فيها علاقته بهيلاري داف وليندسي لوهان، ومشاكله القانونية والتي يتعلق البعض منها بوالدته.