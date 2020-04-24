الفنان السعودى محمد عبده يبكى مرتديا شورت على الهواء مباشرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 24 أبريل 2020 02:13 صباحاً - جذب الفنان السعودي، محمد عبده، اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حفله الغنائي المباشر الذي أحياه أمس الأربعاء من المنزل، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس “ كورونا ” المستجد.

وبخلاف أن الحفل حقق أرقاما قياسية وصلت إلى 151 ألف مشاهد، فإن لقطات أخرى من الحفل شهدت رواجا بين مستخدمي مواقع التواصل، ومنها ظهور محمد عبده في الحفل وهو مرتدي “شورت”، في مظهر لم يعتد عليه جمهوره من قبل.

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وأشاد محبو الفنان السعودي بعفويته وبساطته خلال الحفل، وكذلك ممازحته لهم، عندما رد على سؤال أحدهم أنه يقضي يومياته داخل الحجر المنزلي في ثلاث ألفات وهي: “أكل أصحى أنام”.



وفي المقابل، شهد الحفل لحظات حزينة عندما بكى محمد عبده على ما يمر به العالم جراء أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال متأثرا: “الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى صاحب توفي، يعزي، أو يقف على قبره، هذه الأشياء تحز في نفسي كثيار جدا”، وذلك قبل أن تنهال دموعه.