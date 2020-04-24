شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعيد ذكرى إشادة عمر الشريف: أهديك كل نجاح حققته وسوف أحققه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان، فيديو للقاء تليفزيونى قديم يعود تاريخه لقرابة 13 عامًا خلال استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية، ويظهر الفيديو مكالمة هاتفية للفنان الراحل عمر الشريف، الذى عبر عن تشجيعه لرمضان، وأكد أنه سوف يكون أحسن ممثل فى مصر فى المستقبل ويأخذ مكان عمر الشريف وذلك لثقل موهبته الفنية التى لاحظها.





وكتب محمد رمضان، فى تعليقه على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إشادة العالمى عمر الشريف.. 2007 كان عمرى 19 سنة روحت ماسبيرو يومها بأتوبيس هيئة النقل العام وكنت استغرب رؤيتك لمستقبلى وإيمانك بموهبتى.. أستاذى الغالى أهديك كل نجاح حققته وسوف أحققه إن شاء الله.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته بحق هذه الليلة المباركة.. رمضان كريم.. البرنس.. لورانس العرب".

إشادة #العالمي #عمر_الشريف ٢٠٠٧ كان عمرى ١٩سنة روحت ماسبيرو يومها بأتوبيس هيئة النقل العام وكنت استغرب رؤيتك لمستقبلى وإيمانك بموهبتى أستاذى الغالى أهديك كل نجاح حققته وسوف أحققه ان شاء الله❤️ الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته بحق هذه الليلة المباركة #رمضان_كريم #البرنس #لورانس_العرب pic.twitter.com/RjDa3hW48w

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ويشار إلى أن النجم محمد رمضان، كان قد روج لمسلسله "البرنس" قبل ساعات من عرضه بأول أيام شهر رمضان الكريم، حيث نشر صورة جديدة له من كواليس التصوير، معلقا عليها "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم.. بكرة إن شاء الله هتتعرفوا على الراجل ده رضوان البرنس.. ثقة_فى_الله_نجاح لن ينساه التاريخ".

وانتهى رمضان، من تصوير مسلسل "البرنس"، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل عدة أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.





ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.





وكان قال الفنان أحمد زاهر، إنه يقوم بدور فتحى شقيق محمد رمضان فى مسلسل البرنس، وهناك مشاكل ضخمة طوال المسلسل بينهما، مشيرا إلى أن الشخصية فى مضمونها جيدة للغاية والمسلسل نفسه سيكون مفاجأة، مشيرا إلى أن المسلسل مكتوب بشكل رائع، وكل شخصية تتحدث بطريقة مختلفة وأداء، وأن محمد سامى هو من أفضل المخرجين الذى يركزون فى تفاصيل أداء كل ممثل وهو عبقرى فى تلك النقطة.